Czechy: komunikacja międzynarodowa będzie wznowiona od 11 maja

Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, począwszy od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną znowu połączenia autobusowe z zagranicą.

Połączenia te zostały zawieszone w połowie marca, gdy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze w Pradze podjęły decyzję o czasowym zamknięciu granic i obowiązku przechodzenia kwarantanny przez osoby przybywające do Czech.



Kontrole na granicach będą utrzymane do 13 czerwca br., a działające obecnie przejścia graniczne nadal będą otwarte tylko w godzinach od 5:00 do 23:00.



"Granice znów będzie można przekraczać korzystając z autobusu lub pociągów, które udostępnią firmy transportowe. Nie oznacza to automatycznego powrotu wszystkich połączeń międzynarodowych, ale będzie możliwość zorganizowania przewozu pracowników sezonowych lub wznowienia regularnych połączeń do regionów przygranicznych" – powiedział wicepremier i minister transportu Karel Havliczek.



Podkreślił, że przewoźnicy będą musieli zastosować się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, których szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.



Jednocześnie zdecydowano o otwarciu korytarzy kolejowych do Niemiec i Austrii, a także o uruchomieniu dwóch nowych przejść granicznych do Niemiec. Z polskiej i słowackiej strony nadal istnieją ograniczenia w przejazdach międzynarodowych.



Premier Słowacji Igor Matovicz zapowiedział, że granice kraju pozostaną zamknięte dopóty, dopóki w krajach sąsiednich poziom zakażeń nie osiągnie wyników słowackich, gdzie od 25 kwietnia notuje się kilka przypadków dziennie.



Rzecznik prywatnego przewoźnika autobusowego i kolejowego RegioJet Alesz Ondruj ocenił, że jego firma jest gotowa jak najszybciej uruchomić przejazdy międzynarodowe. "Nie było żadnego powodu do wprowadzania zakazu przewozu osób przez granicę do takich państw jak np. Austria" – dodał. Przedstawiciele firmy FlixBus, która prowadziła regularne zagraniczne połączenia autobusowe, już wcześniej deklarowali gotowość wznowienia przewozów.



Zgodnie z decyzją o stopniowym odmrażaniu gospodarki i luzowaniu restrykcji obywatele Czech już teraz mogą wyjeżdżać za granicę, ale osoby powracające do kraju muszą przedstawiać wyniki testów wykluczających obecność koronawirusa bądź odbyć 14-dniową kwarantannę.



Przedstawiciele firm specjalizujących się w międzynarodowych przewozach pasażerów i czeskie koleje podkreślają, że przyszłość połączeń autokarowych i kolejowych będzie zależeć w dużej mierze od restrykcji, jakie obowiązują w krajach sąsiednich.



Przewoźnicy nie mogą liczyć na turystów, ponieważ w tej chwili bez przeszkód mogą podróżować tylko obywatele UE, którzy przyjeżdżają nad Wełtawę w sprawach służbowych i studenci przebywający w Czechach w ramach programu Erasmus - zaznacza Reuters.



Władze Czech zapowiedziały już, że w poniedziałek ogłoszą zniesienie zakazu wjazdu dla pracowników sezonowych i osób zatrudnionych w służbie zdrowia spoza Unii Europejskiej.