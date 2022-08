Czwarty z rzędu spadek rynków akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones spadł w środę o 0,9 proc. S&P500 stracił 0,6 proc. Nasdaq kończył sesję zniżką o 0,6 proc. To czwarty z rzędu spadek indeksów. W sierpniu Dow Jones stracił 3,9 proc., wartość S&P500 zmniejszyła się o 4,2 proc. Nasdaq spadł w sierpniu spadł o 4,6 proc., ale przez ostatnie cztery sesje miesiąca zmniejszył się o 6,1 proc., najwięcej od czerwca w przypadku czterodniowej korekty.

Amerykańskie rynki akcji nadal są pod wpływem „jastrzębiej” deklaracji szefa Fed Jerome Powella z Jackson Hole. W ostatnich dniach jej echo brzmiało w wypowiedziach szefów regionalnych Fed. Nie inaczej było w środę kiedy Loretta Mester, kierująca Fed w Cleveland, opowiedziała się za podwyższeniem głównej stopy powyżej 4 proc. i utrzymaniu jej przez pewien czas, aż inflacja zacznie spadać. Dała także do zrozumienia, że nie należy oczekiwać obniżki stóp w przyszłym roku. Rosnące rentowności obligacji USA pokazały, że inwestorzy wierzą w „jastrzębi” Fed. Moment zawahania, w którym rentowność „dwulatek” USA spadła na krótko z 15-letniego szczytu, pojawił się jedynie po publikacji raportu ADP, który pokazał zaskakujący spadek liczby miejsc pracy dodanych przez sektor prywatny w sierpniu. Dość szybko sytuacja wróciła do punktu wyjścia, bo dla rynku ważniejszy jest piątkowy raport o sytuacji na rynku pracy w sierpniu. Poprzedni pokazał już, że niepewność prognoz jest obecnie dużo wyższa niż w przeszłości. CME FedWatch Tool nadal sygnalizuje ponad 70 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych we wrześniu.