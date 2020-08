Czy fiskus szybciej odblokuje kwoty z VAT

Trzy dni zamiast 60 na decyzję urzędu i złagodzenie jej kryteriów — taki tryb odmrażania pieniędzy ze split paymentu proponuje grupa posłów. Rząd uważa, że to okazja do wyłudzeń.

Niewielkie wydają się nadzieje na szybsze uwalnianie wpłat podatku od towarów i usług (VAT) do ich wykorzystania przez podatników poza systemem split paymentu. Rozbudziła je koncepcja uproszczeń dla biznesu zaproponowana przez grupę posłów. Studzi je jednak stanowisko rządu w tej sprawie, które wpłynęło do Sejmu po kilku miesiącach od skierowania poselskiego projektu do prac legislacyjnych.