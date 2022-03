Czy Rosja powstrzyma agresję?

Podczas wczorajszej sesji pojawiły się informacje sugerujące deeskalację wojny na Ukrainie. Wiadomości płynące ze spotkania negocjacyjnego pomiędzy Rosją a Ukrainą zostały pozytywnie odebrane przez rynek.

Wystarczyła jedynie zapowiedź możliwego zakończenia konfliktu, by indeksy giełdowe ruszyły w górę, a dolar zaczął tracić. Niemniej, jak wynikało z późniejszych doniesień, na razie nie widać jakichkolwiek ruchów ze strony Rosji, które potwierdzałby wycofywanie wojsk spod Kijowa. Dlatego też zapowiedzi o deeskalacji należałoby traktować z przymrużeniem oka... mimo że rynki przyjęły je bardzo pozytywnie. Tak czy inaczej, wiadomości płynące z frontu w dalszym ciągu będą uważnie śledzone przez inwestorów i mogą prowadzić do podwyższonej zmienności zarówno na rynku akcji, jak i na rynku walutowym, co dobrze widać było po wczorajszej sesji.

Patrząc na główną parę walutową, początek wojny na Ukrainie doprowadził do tego, że notowania EURUSD spadły nawet w okolice 1,0800. Z kolei widmo deeskalacji może prowadzić do większego odreagowania, którego początek już można zauważyć na wykresie. Patrząc typowo technicznie na wykres w krótkim terminie, kluczowym oporem na dziś pozostaje strefa przy 1,1130, która wczoraj powstrzymała zwyżkę. Niemniej należy zauważyć, że obszar ten był już testowany wielokrotnie, a każde kolejne podejście go osłabia i może prowadzić do jego przekroczenia. W przypadku takiego scenariusza, droga w kierunku kolejnego oporu w rejonach 1,1200 zostałaby otwarta. Z drugiej strony jeśli opór przy 1,1130 nie zostanie złamany, niewykluczone jest pogłębienie spadków. Potencjalne zakończenie konfliktu sprzyja także rublowi, który odrabia ostatnie solidne straty. Jeśli chodzi o polskiego złotego, deeskalacja konfliktu także jest korzystna dla naszej krajowej waluty. Z racji naszego położenia geograficznego, wojna wpłynęła negatywnie wycenę PLN, a widmo jej zakończenia jest czynnikiem pozytywnym. W poniedziałek PLN umocnił się wyraźnie w ujęciu do głównych walut, z kolei dziś po godzinie 10:00 obserwujemy niższa zmienność i mieszane nastroje. Aktualnie złoty umacnia się do dolara, euro i funta, jednak traci w ujęciu do franka szwajcarskiego. Kurs USDPLN zniżkuje około 0,5% i kształtuje się na poziomie 4,1780, z kolei za EUR zapłacimy 4,6480. CHF zyskuje 0,2% i kosztuje 4,5040 zł, a para walutowa GBPPLN znajduje się w rejonach 5,4860 zł.