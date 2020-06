Czy ufasz swojemu ochroniarzowi?

Budimex wybudował MCER w Markach - perłę niskoemisyjności w Polsce

Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne stanowi pierwszy, tak zaawansowany ekologicznie budynek użyteczności publicznej w Polsce. Dzięki zastosowaniu najbardziej innowacyjnych technologii kompleks nie tylko nie będzie zużywać prądu, ale także będzie go produkował. MCER jest ponadto przystosowany do pozyskiwania wody z deszczówki i do nieustannego optymalizowania zużycia energii w poszczególnych punktach Centrum. Otwarcie pierwszej, edukacyjnej części obiektu z nowoczesną szkołą podstawową odbyło się 2 września.