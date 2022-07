Dalszy ciąg osłabienia dolara

Odbicie w górę wartości eurodolara w tym tygodniu jest ewidentnie efektem oczekiwań bardziej jastrzębiego podejścia Europejskiego Banku Centralnego do polityki monetarnej. Już w czwartek ECB podejmie decyzję ws. stóp procentowych. O ile jeszcze na samym początku bieżącego tygodnia podwyżka o 25 pkt. bazowych wydawała się wręcz pewna, to obecnie pojawiły się informacje, że ECB rozważa większą podwyżkę, o 50 pkt. bazowych. To oznacza, że także ten bank centralny jest zdeterminowany, aby skutecznie walczyć z inflacją.

Dane dotyczące inflacji rozbudziły także oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Dzisiejsze odczyty inflacji CPI i PPI w tym kraju okazały się wyższe od oczekiwań (czerwcowa CPI na poziomie 0,8% m/m i 9,4% r/r), co przełożyło się na presję także na wyższą wycenę brytyjskiego funta.

Dodatkową presję na spadek wartości amerykańskiego dolara wywarły także wzrosty wartości NZD i AUD. Prezes RBA, Philip Lowe, dzisiaj powiedział, że w Australii wyższe stopy procentowe są konieczne, aby skutecznie walczyć z inflacją.

OKIEM ANALITYKA – Nietrwałe umocnienie euro?

Bieżący tydzień na rynkach walutowych wpływa pod znakiem wyczekiwania na czwartkową decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Na fali oczekiwań bardziej zdecydowanej walki ECB z inflacją, rośnie wartość euro. Niemniej, na razie większość inwestorów traktuje ten ruch jako techniczne odreagowanie po wcześniejszej fali zniżek wartości euro i dotarciu kursu eurodolara do parytetu.

Nie ma jednak pewności, że to umocnienie będzie czymś trwałym, ponieważ Unia Europejska ma przed sobą kluczowe wyzwanie, polegające na niepewności związanej z dostępnością surowców energetycznych w obliczu sankcji narzuconych na Rosję. W przypadku obaw związanych z dostępnością rosyjskiego gazu, ropy czy węgla, ceny surowców energetycznych w Europie mogą pozostać wysokie, co w dalszym ciągu będzie windować wskaźniki inflacji. Jednocześnie, zdecydowana walka z inflacją poprzez podnoszenie stóp procentowych niesie zagrożenie głębszej recesji na Starym Kontynencie.

Z tej przyczyny, oczekiwania dotyczące działań ECB wśród wielu inwestorów są ograniczone, zwłaszcza w długoterminowej perspektywie. To zaś sprawia, że póki co potencjał do wzrostu wartości euro jest mimo wszystko ograniczony.

Tymczasem większe oczekiwania dotyczą działań RBA. Dzisiejsza wypowiedź Philipa Lowe’a nie pozostawiała wątpliwości, że australijski bank centralny będzie w najbliższym czasie podnosił stopy procentowe. Szef RBA jasno określił, że powinny one znaleźć się na poziomie co najmniej 2,5%, aby mieć realne przełożenie na zwalczanie inflacji (obecny poziom stóp procentowych w Australii to 1,35%).