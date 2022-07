Debiutów na giełdzie prawie nie ma

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Otoczenie makroekonomiczne spustoszyło rynek IPO, którego wartość na warszawskim parkiecie spadła o 99,5 proc. w pierwszym półroczu 2022 r.

W 2022 r. kapitał w wysokości zaledwie 27 mln zł (w 2021 r. było to 5,9 mld zł) pozyskało dziewięć spółek (w 2021 r. 19), a wszystkie oferty publiczne miały miejsce na rynku NewConnect. Spowodowane to jest wzrostem niepewności na rynkach. Inflacja, stopy procentowe, fala pandemii i nowe ograniczenia w Chinach oraz rosyjska inwazja na Ukrainę są czynnikami, które zniechęcają spółki do szukania pieniędzy na giełdzie.