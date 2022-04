Import do Japonii nadal rósł w marcu. Był napędzany rosnącymi cenami energii i słabszym jenem. To ósmy z rzędu miesięczny wzrost deficytu handlowego, co stanowi najdłuższą serię od 2015 roku - informuje Bloomberg.

W marcu wartość importu wzrósł o 31,2 proc. rok do roku w wyniku wyższych cen ropy, węgla i gazu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 28,9 proc.