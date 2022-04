Deficyt handlowy USA nadal blisko rekordu

Wysokość deficytu jest zbliżona do jego rekordowej wielkości ze stycznia, kiedy sięgnął 89,7 mld USD.

Mediana prognoz na luty wynosiła 88,5 mld USD. Import rósł o 1,3 proc. do 317,8 mld USD, a eksport rósł o 1,8 proc. do 228,6 mld USD.

fot. Bloomberg

Bloomberg zwraca uwagę, że import usług w lutym wzrósł o 2,4 mld USD do rekordowych 51,6 mld USD. Ponad połowa wzrostu to skutek największej od 2016 roku zwyżki miesięcznej opłaty za korzystanie z własności intelektualnej. Bloomberg sugeruje, że to skutek opłat za prawo do transmisji tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich.