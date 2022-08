Deficyt obrotów bieżących Turcji wzrósł o 191 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wzrost cen żywności i energii po napaści Rosji na Ukrainę przyczynił się do 191 proc. wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących Turcji w czerwcu, informuje Bloomberg.

Deficyt wyniósł 3,4 mld USD i był zbliżony do oczekiwań ekonomistów. Deficyt w handlu dobrami wzrósł do 6,43 mld USD z 1,63 mld USD rok wcześniej. To głównie skutek drożejącej na świecie żywności i energii. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan mówił, że spodziewa się iż wartość importowanej energii w tym roku dojdzie do 100 mld USD.