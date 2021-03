Brytyjski start-up zajmujący się dostawami żywności zaczął przyjmować zamówienia od inwestorów na akcje o łącznej wartości 1,77 mld GBP. To największa pierwsza oferta publiczna na londyńskiej giełdzie od września 2020 roku.

Zgodnie z poniedziałkowym oświadczeniem, Deliveroo sprzedaje akcje w cenie od 3,90 do 4,60 GBP za sztukę. Wycena rynkowa firmy sytuuje się na poziomie od 7,6 do 8,8 mld USD.

Według danych opracowanych przez Bloomberga, to największa IPO na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych września ubiegłego roku. Rząd Wielkiej Brytanii uznał to za znak, że pomimo brexitu City of London może nadal przyciągać duże transakcje.

W aktualizacji handlowej Deliveroo stwierdziło, że całkowita wartość transakcji brutto zawieranych za pośrednictwem platformy wzrosła w styczniu i lutym o 121 proc. rok do roku.