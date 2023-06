Deweloperzy nie nadążają za popytem

W maju 2023 r. deweloperzy sprzedali w siedmiu największych polskich miastach 4,5 tys. mieszkań, o 7 proc. mniej niż w kwietniu — wynika z najnowszych danych Otodomu. Eksperci firmy podkreślają jednak, że spadek nie świadczy o spowolnieniu rynku.

— Istotny wpływ na wynik mógł mieć w tym roku wyjątkowy układ dni wolnych na początku miesiąca. Dla wielu mieszkańców Polski długi weekend zamienił się w urlopowy tydzień. Ponadto jeśli spojrzymy na poszczególne miasta, to widać, że za ten gorszy wynik liczony łącznie dla wszystkich siedmiu rynków odpowiada przede wszystkim wyraźny, bo 25-procentowy spadek sprzedaży na dwóch: w Trójmieście i Poznaniu — komentuje Ewa Tęczak, ekspertka rynku nieruchomości w Otodomie.

Chętnych przybywa: Analitycy Otodomu zwracają również uwagę na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę rezerwacji mieszkań — w maju sięgnęła 2,4 tys. Adobe Stock

Tym, co niepokoi, jest niska liczba lokali wprowadzanych do sprzedaży. Od kilku miesięcy jest to zaledwie około 3 tys. miesięcznie. Eksperci nie mają wątpliwości, że w nadchodzących miesiącach popyt na mieszkania mocno wzrośnie, co będzie związane z wejściem w życie rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc.

Już widać jego wpływ na rynek, a zwłaszcza na politykę cenową deweloperów.

— Jeśli spojrzymy na średnie ceny mieszkań wprowadzanych przez firmy do sprzedaży, to różnice w ujęciu miesięcznym są spektakularne. Ponad 30-procentowy spadek w Łodzi i Wrocławiu i 27-procentowy w Krakowie dowodzi tego, że w sprzedaży zaczęły pojawiać się inwestycje, których potencjalnymi nabywcami mogą być ci, którzy zamierzają skorzystać z rządowej dopłaty — tłumaczy Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Jej zdaniem fakt, że średnie ceny nowych mieszkań w tych miastach nie przekraczają 700 tys. zł, również potwierdza tę strategię deweloperów.

— Najbardziej spektakularną różnicę między średnią ceną mieszkań wprowadzonych a wciąż pozostających w ofercie widać w Warszawie — wynosi ona 2,3 tys. zł za metr — dodaje Katarzyna Kuniewicz.