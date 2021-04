Diety pudełkowe utyły w pandemii

Spółki oferujące catering dietetyczny chwalą się wzrostem liczby zamówień sięgającym nawet 100 proc.

W ubiegłym roku Polacy chętnie stosowali diety “pudełkowe”. Pandemia przyspieszyła rozwój rynku, który nawet bez niej miał się nieźle. W 2017 r. w Polsce działało 350 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym. W ciągu dwóch lat ta liczba niemal się podwoiła - pod koniec 2019 r. na rynku było ich 650.

Szybko, ale przewidywalnie

Bartłomiej Foszer, z wykształcenia prawnik, przez siedem lat był właścicielem domu produkcyjnego. Jak przyznaje, na początku działalności, z branżą cateringową nie łączyło go nic. W 2015 r. założył firmę Pomelo Catering.

- Swego czasu dużo pracowałem i trenowałem, nie miałem czasu gotować, a chciałem zdrowo się odżywiać. Na rynku usługi cateringowe był bardzo ograniczone i nie mogłem znaleźć zadowalającej oferty. Decyzja o stworzeniu Pomelo wynikała z własnej potrzeby, a przerodziła się w wielomilionowy biznes. Nikt wtedy nie sądził, że branża tak się rozwinie - mówi Bartłomiej Foszer, inwestor i doradca strategiczny Pomelo Catering.

Nadążyć za wzrostem zamówień Istotnym wyzwaniem w rozwoju Pomelo, którego prezesem jest Bartłomiej Foszer, są powierzchnie przeznaczone do gotowania i pakowania. Choć w ubiegłym roku spółka przeniosła produkcję do nowej, większej lokalizacji, to już dostrzega jej ograniczenia ze względu na skalę rozwoju biznesu.

Jak twierdzi dotychczas rynek rozwijał się szybko, ale w przewidywalny sposób. Pandemia i związane z nią działania rządu zaczęły powodować fluktuacje. Liczba zamówień w Pomelo z tygodnia na tydzień potrafi zmienić się nawet o 50 proc.

- Część ograniczeń powoduje, że ludzie rezygnują z zamawiania diety, natomiast luzowanie obostrzeń sprawia, że chętnie do niej wracają - tłumaczy Bartłomiej Foszer.

Mimo wahań spółka urosła w trakcie pandemii, uzyskując 8 mln zł przychodów w 2020 r. W pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły one 3,1 mln zł, co stanowi wzrost o 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. W marcu ubiegłego roku klienci Pomelo złożyli 1,5 tys. zamówień, tymczasem w marcu 2021 r. ich liczba wyniosła 2,8 tys.

- Przewidujemy, że dynamika wzrostu przychodów w ujęciu rocznym będzie jeszcze lepsza niż w ujęciu kwartalnym. W drugim kw. 2020 r., w związku z lockdownem, liczba zamówień znacznie zmalała, co samo w sobie sprzyja osiągnięciu lepszych rezultatów w tym roku. Jestem przekonany, że powalczymy o dwucyfrowy wynik - mówi Bartłomiej Foszer.

Diety warte 2 mld zł

Kukuła Healthy Food, spółka, która również oferuje dietetyczne posiłki z dowozem do domu, w 2020 r. wypracowała 18 mln przychodów. W pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły one 6,5 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 100 proc. w stosunku do 3,3 mln z pierwszego kwartału 2020 r.

Brakuje niezależnych danych na temat wielkości rynku diet pudełkowych. Kukuła Healthy Food szacuje jego wartość na 2 mld zł i ocenia, że w pierwszym kwartale 2021 r. mogło powstać nawet 100 kolejnych firm. Spółki nie upatrują jednak przyczyn swoich dobrych wyników jedynie w rozwoju branży.

– Wzrost liczby zamówień wynika przede wszystkim z bardzo dobrej oferty, co potwierdza fakt, że od dłuższego czasu kontynuacja zamówień z miesiąca na miesiąc utrzymuje się u nas na poziomie 90 proc. Początek roku czy wiosny to też duża motywacja do zmiany nawyków żywieniowych, dlatego styczeń i marzec od kilku lat przynoszą nam rekordową liczbę zamówień. Moim zdaniem wpływ miały również obostrzenia związane z pandemią - mówi Jakub Kukuła, prezes Kukuła Healthy Food.

Nie tylko jakość miała znaczenie Jakub Kukuła, założyciel Kukuła Healthy Food, większą liczbę zamówień tłumaczy nie tylko jakością oferty, ale także wpływem pandemii i corocznym wzrostem zainteresowania dietami na początku roku.

Spółka zmodernizowała linię produkcyjną o nowe, bardziej wydajne urządzenia. Trwają także prace nad rozbudową hali produkcyjnej i rozszerzeniem obszaru dostaw. Pomelo też chce docierać do szerszego grona klientów - w marcu otworzyło się na 50 miejscowości, a kolejne 50 zapowiada na drugi kwartał.

- Rynek cateringu dietetycznego rośnie, ale wraz z nim konkurencja. Poza nowymi firmami wiele podmiotów traktuje catering jako dodatkowe źródło przychodów. Przykładowo niektóre restauracje w związku z zamknięciem zaczęły oferować usługi cateringowe - tłumaczy Bartłomiej Foszer.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że jest na diecie, a 2 proc. stosuje dietę pudełkową - wynika z raportu ,,Zdrowe odżywianie według Polaków”, opracowanego przez agencję badawczą Inquiry w 2020 r. Co dziesiąty Polak stosuje dietę w celu redukcji wagi, a prawie 40 proc. uważa, że utrzymanie zdrowej i zróżnicowanej diety jest trudne.