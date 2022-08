Digital First AI zebrał ponad 5 mln zł

Start-up tworzący strategie marketingowe przy użyciu sztucznej inteligencji zamknął rundę pre-seed. Chce dotrzeć do miliona przedsiębiorców.

Digital First AI to polski start-up, który stworzył platformę umożliwiającą opracowywanie digitalowych strategii marketingowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Na podstawie wprowadzonych informacji, na przykład o rodzaju działalności czy grupie docelowej, platforma rekomenduje najbardziej skuteczne działania marketingowe. Spółka kieruje ofertę przede wszystkim do agencji marketingowych, za których pośrednictwem dociera do szerokiego grona ich klientów. W ciągu czterech pierwszych miesięcy sprzedaży Digital First AI przekonał do siebie ponad 2 tys. klientów z 60 krajów, co przełożyło się na 250 tys. USD przychodów.

– Tego typu rozwiązania są nowością na rynku. Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą w ciągu kilku sekund zbudować skuteczną strategię, nad którą zespół odpowiadający za marketing pracowałby kilka tygodni - mówi Grzegorz Gracz, współzałożyciel Digital First AI. AI zastąpi całe zespoły Start-up zamknął właśnie rundę pre-seed, w której zebrał 1,1 mln USD (czyli około 5,25 mln zł). Pierwszy zastrzyk kapitału w wysokości 250 tys. USD pochodził od założycieli. Pod koniec ubiegłego roku spółka otrzymała także dofinansowanie w wysokości miliona zł od PARP. Kolejną cegiełkę dołożyły fundusze - polski INNOventure zainwestował 250 tys. USD, a pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Flat6Labs 315 tys. USD. – Byliśmy pod ogromnym wrażeniem umiejętności założycieli w zakresie budowania odnoszącej sukcesy firmy i ich nowego przedsięwzięcia, które może zrewolucjonizować branżę. Wierzymy, że start-up ma potencjał skalowalności na całym świecie - mówi Ryaan Sharif, dyrektor generalny Flat6Labs. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój produktu i zatrudnienie kolejnych programistów. Automatyczna strategia za 100 USD Stworzona przez Grzegorza Gracza (pierwszy z lewej) i Rafała Tromczyńskiego (pierwszy z prawej) platforma jest dostępna w systemie abonamentowym. Średnia miesięczna cena wynosi 99 USD, ale największym zainteresowaniem cieszy się plan z możliwością tworzenia nielimitowanych lejków sprzedaży w cenie 199 USD. – Silniki AI są wielokrotnie efektywniejsze od ludzi, bo w ciągu kilku sekund przetwarzają ogromne ilości danych (na przykład o liczbie klientów i konkurentów na danym rynku) i na ich podstawie wydają odpowiednie rekomendacje. Pozyskane pieniądze pozwolą nam rozwijać nasze silniki poprzez podpinanie do nich nowych źródeł danych, co będzie skutkowało lepszymi rekomendacjami - tłumaczy Rafał Tromczyński, prezes Digital First AI. Platforma jest już wyposażona w narzędzia automatyzujące tworzenie grafik i elementów tekstowych, co umożliwia generowanie gotowych treści na strony internetowe oraz postów na social media. – Takie rozwiązania znacznie przyspieszają cały proces i i wiążą się z ogromnymi oszczędności dla firm, bo dzięki nim nie muszą zatrudniać copywriterów czy grafików. Będziemy rozbudowywać platformę o więcej takich automatów. W kolejnym kroku planujemy wdrożenie narzędzi do tworzenia budżetów oraz określania potencjału biznesowego danego rynku - mówi Rafał Tromczyński. Współpraca z Oxfordem Pozyskane 1,1 mln USD nie wystarczą jednak na realizację wszystkich planów spółki, dlatego menedżerowie już otworzyli kolejną rundę finansowania. Nie chcą jednak ujawniać, ile pieniędzy zamierzają zebrać. – Naszym celem jest rozwinięcie platformy w taki sposób, aby była spójnym i kompleksowym narzędziem optymalizującym działania marketingowe. Chcemy skoncentrować się na rozwoju produktu i bazy klientów, tak by pod koniec 2023 r. współpracować już z 10 tys. agencji marketingowych i osiągnąć przychody na poziomie 2 mln USD. 2024 r. chcemy zamknąć z 7 mln USD przychodów, a w perspektywie 5 lat zrzeszać na platformie około miliona przedsiębiorców - mówi Grzegorz Gracz. Spółka zamierza osiągnąć ten cel rozwijając partnerstwa z software’owymi gigantami i uniwersytetami. W lipcu Digital First AI podpisał umowę z Infinitum Education - inkubowanym w Oxford University Innovation startupem, który zarządza transferem technologii na Uniwersytecie Oxforda. – Dużo dobrych narzędzi do tworzenia grafik czy stron internetowych jest już dostępnych na rynku, dlatego nie chcemy tworzyć ich na własną rękę. Zamiast tego zamierzamy się skoncentrować na budowaniu partnerstw z dużymi dostawcami software’u, a następnie integrować ich narzędzia w ramach jednej usługi dostępnej na naszej platformie - wyjaśnia Grzegorz Gracz. Już dziś jedna czwarta klientów polskiego start-upu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Spółka zamierza koncentrować się na rozwoju przede wszystkim na tym rynku, dlatego planuje otwarcie tam lokalnego oddziału w przyszłym roku. Do końca tego roku otworzy także oddział w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.