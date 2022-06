DM BDM: Kurs ZE PAK dyskontuje poprawę otoczenia

Zdaniem analityków, akcje spółki dyskontują oprawę otoczenia biznesowego dla wytwórców z węgla brunatnego.

“Niska dostępność francuskich elektrowni jądrowych i obawy o dostępność węgla i gazu przyczyniają się do rekordowych cen energii w Europie i poprawę spreadów. Marża na wytwarzaniu z węgla brunatnego dla krajowych producentów przekroczyła rekordowe 700 zł/MWh, co oznacza wzrost o… 350 proc. od początku roku. Tymczasem spółka w I kw. 2022 zrealizowała marże na poziomie 275 zł/MWh vs 147 zł/MWh rok temu notując najlepsze wyniki od 2017 roku mimo niskiej produkcji” - napisali analitycy w raporcie porannym.