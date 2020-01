Doładowanie na lotnisku i stadionie

Spółka FelX postawiła na „power sharing” i krok po kroku podpina urządzenia do kolejnych obiektów.

„Gdy świat mieści się w dłoni twoich klientów, my dodajemy im energii, by mogli z niego korzystać” — dumnie głosi hasło na stronie internetowej spółki FelX. Od kilku tygodni „energetyzuje” ona pasażerów z Portu Lotniczego Gdańsk, gdzie wprowadziła usługę „power sharingu”, czyli doładowywania urządzeń mobilnych w miejscach publicznych. Pod marką Borrow.PL udostępniła kilkanaście „ścianek” z wyświetlaczemLCD wyposażonych w porty do ładowania np. smartfonów. Znajdują się one w hali głównej i w hali odlotów. Gdańskie lotnisko jako pierwsze zostało wyposażone w urządzenia Borrow.PL. Spółka działa od 2017 r. Zanim dotarła z produktami do gdańskiej hali odpraw, zdążyła przeformatować pierwotny model biznesowy i rozszerzyć obszar działania. Na rynek wchodziła głównie z BorrowBox, czyli power bankami dostosowanymi do potrzeb lokali z sektora HoReCa. Nadal udostępnia je w hotelach, restauracjach i kawiarniach, jest m.in. w Best Western i sieci Etno Cafe. Odkryła jednaktakże nowych odbiorców — z jej urządzeń korzystają np. krajowi kibice. Firma zadomowiła się w obiektach sportowych, m.in. na stadionach Legii Warszawa, Wisły Kraków i Piasta Gliwice. Jest też w Arenie Zabrze czy na Stadionie Energa w Gdańsku.