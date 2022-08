Dolar cofa się przed Jackson Hole

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Czwartek przynosi korektę dolara na szerokim rynku, która była widoczna już wczoraj po południu. Uwagę zwraca nieco lepszy klimat na globalnych rynkach akcji, które wyhamowały przecenę. Nadal w górę pną się jednak rentowności amerykańskich obligacji (10-letnie dotarły do 3,10 proc.), co pokazuje jak rynki są podzielone, co do tego, czy jutrzejsze wystąpienie szefa FED na sympozjum w Jackson Hole rzeczywiście będzie można uznać za istotne.

