Dolar dalej w górę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Korekta dolara widoczna we wtorek była chwilowa. W środę amerykańska waluta powróciła do wzrostów po tym jak blado wypadł wczorajszy handel na Wall Street, a Neel Kashkari z FED ponownie wybrzmiał "jastrzębio" - dał on do zrozumienia, że FED będzie mógł poluzować w temacie podwyżek stóp procentowych dopiero, jak pojawią się mocne dowody na to, że inflacja zaczyna spadać.

Adobe Stock