Dolar nieco się cofa

Nieznaczne odbicie na globalnych rynkach akcji nieco przyhamowało rajd dolara napędzany ucieczką od ryzyka. Znaczenie mają też rentowności amerykańskich obligacji, które po cofnięciu się od swoich szczytów pozostają poniżej bariery 3,0 proc. (10-letnie). To przekłada się zwłaszcza na USDJPY, chociaż jen nie jest dzisiaj najsilniejszą walutą. W gronie G-10 są to korony skandynawskie, oraz waluty Antypodów, które ostatnio traciły najbardziej. Kosmetyczny ruch notują funt (ciąży niepewność dotycząca protokołu irlandzkiego, oraz pogarszające się perspektywy gospodarcze), oraz dolar kanadyjski (ostatnia słabość surowców).

Dzisiaj kluczowym punktem dnia będą dane o inflacji CPI w USA, które poznamy o godz. 14:30. Oczekuje się, że w kwietniu mogła ona się cofnąć od marcowych szczytów (prognozy 8,1 proc. r/r i 6,0 proc. r/r dla bazowej core). Jeżeli jednak tak się nie stanie, to rynki mogą zacząć obawiać się scenariusza 75 p.b. podwyżki stóp procentowych przez FED, którego nie wykluczyła wczoraj "jastrzębia" Loretta Mester. Tak czy inaczej jest on ostatecznie mało prawdopodobny w czerwcu, ale chwilowo mógłby narobić zamieszania. Zwłaszcza, że rynki mogą reagować emocjonalnie, co dobrze pokazuje ostatnia zmienność na rynkach akcji, czy surowcach. Na tym tle rynek FX wypada jeszcze względnie przyzwoicie. Tak czy inaczej - wyższa inflacja to dalsze spadki na giełdach i silniejszy dolar, niższa inflacja to z kolei szansa na pewne odreagowanie ostatnich trendów.

Poza odczytem z USA uwagę mogą zwrócić dzisiaj wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych, zwłaszcza Christine Lagarde z EBC. Rano agencje cytują słowa Francois Villeroy'a, którego zdaniem ECB powinien zacząć przygotowywać się na podwyżki stóp procentowych, wysyłając tym samym sygnał do rządów, aby te zacieśniły dyscyplinę budżetową w kontekście spodziewanego wzrostu kosztów obsługi zadłużenia. O wiele mocniej wypowiedział się Joachim Nagel, którego zdaniem ECB może być spóźniony z potencjalną reakcją na wysoką inflację. Dzisiaj wieczorem zaplanowano też wystąpienie prezydenta USA, Joe Bidena. Jego przedmiotem może być kwestia tego, jak władze zamierzają poradzić sobie z wysoką inflacją. Jednym z dyskutowanych pomysłów (według mediów) ma być zniesienie ceł na chińskie produkty, które zostały nałożone za czasów Donalda Trumpa. Gdyby do tego doszło, to byłby to mocny bodziec dla chińskich aktywów w średnim okresie, biorąc pod uwagę ostatnie obawy związane z wyhamowaniem tamtejszego eksportu przez trudności związane z pandemią. Zresztą najnowsze dane z Szanghaju zaczynają wskazywać na możliwe przesilenie w temacie COVID. Obciążeniem dla chińskich akcji mogą być jednak najnowsze dane o kwietniowej inflacji CPI, które okazały się wyższe od oczekiwań, co tym samym redukuje oczekiwania na poluzowanie polityki przez Ludowy Bank Chin. EURUSD - kolejne podejście pod krótkoterminowy opór Wprawdzie szefowa Europejskiego Banku Centralnego pozostała ostrożna w swoim podejściu do podwyżek stóp procentowych, to podejście Lagarde coraz mniej podzielają inni. Kolejny "jastrzębi" głos padł ze strony szefa Banku Słowenii (Vastle), po tym jak mocne słowa wygłosił wczoraj Joachim Nagel z Bundesbanku. Również rano Francois Villeroy zdawał się być znacznie mniej "gołębi" niż wcześniej. Z kolei Louis de Guindos (wiceprezes EBC) stwierdził, że inflacja na koniec roku wyniesie 4-5 proc., co może sugerować konieczność dostosowania polityki monetarnej przez bank centralny. Reasumując, EBC pomału szykuje się na ruch na stopach w wakacje i to może być argument za podbiciem euro w kolejnych tygodniach. Niemniej EURUSD to też dolar i jego funkcja, jako beneficjenta globalnego risk-off. W krótkim terminie kluczem będzie dzisiejsza inflacja CPI w USA o godz. 14:30. Może ona pozwolić na podbicie notowań EURUSD w stronę 1,0640 po naruszeniu 1,0570-90, lub da argumenty za powrotem w stronę bariery 1,05 i dalej przetestowania okolic tegorocznego dołka przy 1,0470.