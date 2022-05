Dolar wyhamował

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Obserwowana w poniedziałek słabość dolara wyhamowała - wtorkowe ruchy są niewielkie (najsilniejsze jest euro, które zyskuje 0,25 proc. wobec dolara, z kolei najsłabszy dolar nowozelandzki, który traci 0,31 proc.). Lepsze nastroje na Wall Street widoczne wczoraj wieczorem, zostały podkopane przez słabe wyniki spółki Snapchat, które zaważyły na sentymencie wokół spółek technologicznych, co przełożyło się na zachowanie indeksów w Azji.

Rentowności amerykańskich obligacji pozostają wokół 2,83 proc., choć wypowiadający się członkowie Fed (George, Bostic, Daly) dali do zrozumienia, że Fed będzie kontynuował zapoczątkowaną politykę zacieśniania. W ich słowach nie było jednak żadnego elementu "jastrzębiego" zaskoczenia, co pokazuje, że ten temat został już zdyskontowany. Jedyne, co może zatem dać pretekst do dalszej fali umocnienia dolara, to powrót wyraźnego trybu risk-off na globalnych ustawieniach.