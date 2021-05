Dom Development poprawia wyniki

Warszawski deweloper, działający też w Trójmieście i we Wrocławiu, miał rekordowy pierwszy kwartał.

Grupa Dom Development (DD) zanotowała 807,9 mln zł przychodów i 174,5 mln zł zysku netto w I kwartale 2021 r. To rezultat znacznie lepsze niż przed rokiem, kiedy przychody sięgnęły 314,1 mln zł (wzrost o 157 proc.), a zysk netto 38,5 mln zł (wzrost o 353 proc.). Jarosław Szanajca, prezes dewelopera, tłumaczy, że jest to efekt m.in. przesunięcia przekazań z końcówki 2020 r. na początek 2021 r. Firma informuje, że przestała się spieszyć przed zamknięciem roku, dzięki czemu odbywają się spokojniej i bardziej płynnie, co doceniają również klienci w ankietach NPS.

DD sprzedał w I kwartale 1084 lokale netto (wzrost o 33 proc. r/r) i – co było zaplanowane – przekazał dużo: 1366 (wzrost o 149 proc. r/r). Marża brutto wzrosła o 3 pkt proc. - do 32,5 proc. Leszek Stankiewicz, wiceprezes grupy, podaje, że zgodnie z planem w 2021 r. powinna ona dostarczyć ok. 3300-3400 mieszkań i utrzymać rentowność przekraczającą 30 proc. W I kwartale DD wprowadził 835 lokali do realizacji (wzrost o 65 proc. r/r), notując na koniec marca rekordową skalę projektów w budowie: 5579 lokali. Zarząd dewelopera zarekomendował też wypłatę najwyższej w historii dywidendy z zysku za 2020 r.: 10 zł na akcję, czyli łącznie 254 mln zł. Firma podjęła także decyzję o wejściu na rynek krakowski poprzez akwizycję spółki Sento. Finalizacja transakcji planowana jest w bieżącym kwartale. Okiem eksperta Szykuje się kolejny udany rok Mateusz Mucha menedżer DM Navigator Wyniki grupy Dom Development za 1 kwartał 2021 r. są bardzo dobre. Wysoki poziom przychodów jest pochodną wolumenu przekazań, a ten z kolei wynika z harmonogramu realizowanych projektów, który akurat w tym roku zakładał zakończenie sporej liczby mieszkań od stycznia do marca – spółka uwzględniła w wynikach 1366 lokali. Dodatkowo uwzględnione w tym okresie inwestycje były w dużej mierze wysokomarżowe, jak np. Marina Mokotów czy Żoliborz Artystyczny. Marża zysku brutto na sprzedaży jest bardzo dobra na tle branży. Bieżący rok Dom Development może zakończyć z uwzględnieniem ok. 3300-3400 lokali w rachunku wyników. Większość jest już zakontraktowana, więc jedynym czynnikiem ryzyka, który mógłby popsuć ten wynik, jest nieterminowa realizacja inwestycji. Obecnie jednak nic nie wskazuje na to, by to ryzyko mogło się zmaterializować. Spodziewamy się więc kolejnego udanego pod względem przychodów roku.