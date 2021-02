Dow Jones na plusie, spadki S&P 500 i Nasdaq

S&P 500 i Nasdaq spadły w środę z powodu skierowania zainteresowania użytkowników Reddita na skup akcji spółek marihuanowych. Dow Jones odnotował z kolei niewielki wzrost. Uwagę inwestorów przykuło wystąpienie szefa FED Jerome’a Powella, który wezwał do bardziej kompleksowego podejścia do walki z kryzysem na rynku pracy.

Dow Jones wzrósł o 0,20 proc. do 31,437.80 pkt. S&P; 500 spadł o 0,03 proc. do 3,909.88 pkt, a Nasdaq Composite o 0,25 proc. do 13,972.53 pkt.

W swoim środowym wystąpieniu szef FED wezwał do „zaangażowania całego społeczeństwa” w przywrócenie Amerykanów do pracy.

Zainteresowanie inwestorów spółkami konopnymi, w tym Tilray, której akcje zyskały w środę 36 proc., sygnalizują, że niedawne szaleństwo krótkiej sprzedaży wywołane przez spekulantów z portalu Reddit przenosi się z GameStop na inne spółki.

Akcje Twittera wzrosły o 13,2 proc. dzień po tym, gdy firma pokonała szacunki Wall Street pod względem kwartalnych wyników. W międzyczasie bitcoin stracił nieco tempo. W środę kurs kryptowaluty spadł o 3,2 proc. i oscylował wokół 45 tys. USD. Spadkom dolara i referencyjnych rentowności obligacji skarbowych sprzyjały dane o inflacji w USA.

Debiut spółki Viant Technology na Nasdaq okazał się owocny. Jej akcje zdrożały o 76 proc. dając firmie zajmującej się oprogramowaniem reklamowym kapitalizację rynkową w wysokości 2,53 mld USD.

Środowa sesja nie była udana dla niektórych technologicznych blue chipów. Traciły m.in. Tesla (-5,26 proc.), Apple (-0,46 proc.), Amazon (-0,56 proc.) i Microsoft (-0,39 proc.) Zyskały z kolei takie firmy jak Nvidia (+3,51 proc.), Google (+0,53 proc.), Facebook (+0,90 proc.), Netflix (+0,81 proc.) oraz Intel (+0,14 proc.).

Ropa naftowa przedłużyła wzrostowa sesję do ósmego dnia. Najdłuższa passa od dwóch lat była wspierana przez ograniczenia podaży surowca w USA. Ropa Brent zdrożała o 38 centów do 61,47 USD za baryłkę, a ropa WTI o 32 centy do 58,68 USD. Złoto drożało czwarty dzień z rzędu i w środę kosztowało 1842,70 USD za uncję.

S&P; 500 odnotował 44 nowe 52-tygodniowe maksima i żadnego nowego minimum, a Nasdaq Composite 576 nowych szczytów i 29 nowych minimów.