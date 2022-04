Dow Jones z największym spadkiem od października 2020 roku

Dow Jones spadł o 2,82 proc. do 33,811.40 pkt. Dla indeksu amerykańskich blue chipów to największy procentowy spadek w ciągu jednego dnia od 28 października 2020 roku.

S&P 500 zniżkował o 2,77 proc. do 4,271.78 pkt. Zniżkowało 11 z 11 głównych sektorów tego indeksu, w tym najmocniej materiały (-3,73 proc.)

Nasdaq Composite stracił 2,55 proc. i zamknął się z wynikiem 12,839.29 pkt.

Według danych FactSet, w ujęciu tygodniowym Dow Jones spadł o 1,9 proc., S&P 500 o 2,8 proc., a Nasdaq o 3,8 proc.

Spadki odnotowano również na rynkach surowcowych. Złoto staniało o 13,90 USD (-0,7 proc.) do 1934,30 USD za uncję, amerykańska ropa WTI o 1,81 USD, (-1,7 proc.) do 101,98 USD za baryłkę, zaś europejska ropę Brent o 2,02 USD (-1,9 proc.) do 106,31 USD za baryłkę. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o jeden punkt bazowy do 2,89 proc.

Wśród firm, które opublikowały rozczarowujące wyniki lub prognozy, znalazły się Gap (-17,98 proc.) oraz Verizon Communications (-5,64 proc.). W przyszłym tygodniu swoje sprawozdania finansowe ujawnią m.in. Alphabet, Amazon, Apple i Microsoft.