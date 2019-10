Drogowcy muszą przyśpieszyć przetargi

GDDKiA rozsypała worek z kontraktami. Jeśli chce zdążyć z ich realizacją, do połowy przyszłego roku musi wyłonić wielu wykonawców

W ostatnich latach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła niewiele przetargów. W tym roku znacznie przyśpieszyła. Już rozpisała postępowania na wykonanie 113 km autostrad i dróg ekspresowych, a do końca roku planuje przetargi na 226 km ekspresówek oraz 20 km tras niższej kategorii. Wartość postępowań ogłaszanych w drugim półroczu jest szacowana na co najmniej 12 mld zł. Jakub Chojnacki, członek zarządu PORR, podkreśla, że aby zdążyć wykonać wiele z nich i rozliczyć unijne finansowanie, przetargi należy sfinalizować do połowy 2020 r. Chodzi zwłaszcza o kontrakty, które będą realizowane w systemie projektuj i buduj.