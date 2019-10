Drugie życie butelki

Koncern P&G wprowadził na polski rynek szampon w opakowaniu wykonanym m.in. z plastiku zebranego na plażach.

Wiosną zeszłego roku Procter & Gamble (P&G) ogłosił plan Ambition 2030. Zakłada on m.in., że za dekadę wszystkie opakowania, które wprowadzi na rynek, będą się nadawały do recyklingu (obecnie 86 proc.) lub do ponownego użycia. Koncern chce też zwiększyć wykorzystanie surowca z odzysku. Wprowadził właśnie na rynek szampon w butelkach wykonanych w 20 proc. z plastiku zebranego na plażach. Podobne pomysły mają też inni producenci, np. australijska firma Kevin Murphy, która chce, by jej opakowania były produkowane w całości z oceanicznych śmieci. Artur Litarowicz, wiceprezes P&G ds. produktów do włosów na Europę, przyznaje, że postawienie na takie opakowania podwyższa koszty.