Drutex planuje zatrudnić 400 pracowników

Drutex, producent stolarki okienno-drzwiowej, planuje zatrudnić 400 osób - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodano, poza pracownikami produkcyjnymi, firma poszukuje m. in. automatyków przemysłowych, elektroników, informatyków, elektryków czy przedstawicieli handlowych.

"Bytowski Drutex, (...) producent okien, drzwi i rolet w Europie, obecnie planuje zatrudnienie nawet 400 osób. Zapowiadane przez Drutex zwiększenie zatrudnienia wynika przede wszystkim z (...) rosnącego zainteresowania produktami firmy, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. To efekt poczynionych w ostatnich kilku latach, wartych kilkaset milionów złotych inwestycji w nowoczesne hale produkcyjne, innowacyjny park maszynowy czy rozwój sieci sprzedaży" - poinformowała spółka.



Jak dodano, dzięki temu zwiększono moce produkcyjne, a także wprowadzono do oferty nowe produkty i rozwiązania technologiczne.



"Pomimo dotykającego światową gospodarkę kryzysu, nasza sprzedaż dynamicznie rośnie. Kolejny raz okazuje się, że konsekwentnie wdrażana strategia rozwoju firmy, oparta na inwestycjach w nowoczesne technologie i najwyższą jakość, przynosi oczekiwane rezultaty" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Drutex SA Leszek Gierszewski.



Jak dodał, sieć handlowa firmy jest zdywersyfikowana, składa się z kilku tysięcy podmiotów na całym świecie. "Nawet zachwianie sprzedaży na którymś z rynków, choćby spowodowane obecną pandemią, nie powoduje widocznych zmian w całościowym wolumenie sprzedaży. Nawet wiec w tym trudnym czasie notujemy wzrosty sprzedaży. Kryzys zdaje się nas oszczędzać i jesteśmy w bardzo dobrej kondycji" - dodał.



W komunikacie przekazano, że bytowski potentat planuje zatrudnienie kilkuset osób. Poza pracownikami produkcyjnymi, poszukuje m. in. automatyków przemysłowych, elektroników, informatyków, elektryków czy przedstawicieli handlowych. Jak dodano, firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, szeroki pakiet socjalny, obejmujący m. in. dopłaty do przedszkoli, karty multisportowe, czy pracowniczy program emerytalny.



Spółka przypomniała, że w ubiegłym roku Drutex przeznaczył na inwestycje ponad 130 milionów złotych. Powstała hala produkcyjna o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych, w której uruchomiono jedną z najnowocześniejszych lakierni w Europie. Uruchomiono także nowoczesny, zautomatyzowany dział wtryskarek, a także znacząco powiększono park maszynowy, poszerzając go o kolejne, innowacyjne urządzenia do produkcji stolarki okienno-drzwiowej. Wzrost sprzedaży firmy spowodował także inwestycje we własną flotę samochodową.



W 2019 r. przychody Drutexu ze sprzedaży sięgnęły 980 milionów złotych, a zysk netto wyniósł 98 milionów. Były to wzrosty odpowiednio o 7 i 15 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2018.



Drutex działa na rynku od 35 lat, firma oparta w 100 procentach na polskim kapitale, założona i kierowana przez Leszka Gierszewskiego. Obecnie zatrudnia ponad 3000 pracowników i jest jednym z największych pracodawców w regionie.



"W dobie globalnego kryzysu, spowodowanego pandemią firma nie tylko dynamicznie się rozwija, ale też pomaga tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Prezes Drutex SA przekazał ponad 2 miliony złotych na remonty, doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej kilkudziesięciu szpitalom w Polsce" - czytamy.