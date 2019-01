Duńczycy połączą polskie płatności

Grupa Nets, która w ubiegłym roku przejęła operatorów serwisów Dotpay i eCard, teraz ma chrapkę na Przelewy24.

Grupa ścigająca lidera polskiego rynku e-płatności może połączyć siły. Według naszych informacji należąca od ubiegłego roku do duńskiej grupy Nets spółka Dotcard, właściciel platform Dotpay i eCard, przymierza się do przejęcia platformy Przelewy24. — To byłoby połączenie rynkowego numeru dwa i trzy. Duńczycy uzyskali już wyłączność negocjacyjną — twierdzi nasze źródło. Jacek Kinecki, dyrektor sprzedaży i marketingu w Przelewach24, nie odpowiedział na nasze pytania i odmówił komentarza. Ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia nie usłyszeliśmy też od Duńczyków. „Nie udzielamy komentarzy...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 225,15 zł 183,05 zł netto 426,60 zł 346,83 zł netto 758,41 zł 616,59 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 367,65 zł 298,90 zł netto 696,60 zł 566,34 zł netto 1238,40 zł 1006,83 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji