Duży popyt na obligacje w Europie

Rentowności obligacji skarbowych spadają w Europie w środę, donosi Reuters.

Obligacje skarbowe w Europie drożeją już czwarty dzień z rzędu.

- Z powodu wojny handlowej między USA i Chinami w tym momencie jest całkiem duży popyt na papiery skarbowe, szczególnie bazowe – powiedział Daniel Lenz, strateg rynku stóp w DZ Banku, odnosząc się do niedawnego odwołania spotkania przedstawicieli USA i Chin w sprawie omówienia realizacji umowy handlowej zawartej na początku roku.

Wskazał również na aukcję 30-letnich obligacji Niemiec wartości 1,25 mld EUR. Lenz powiedział, że popyt na nie był „niesamowity” wskazując iż popyt był 2,9-krotnie wyższy od oferty.

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec spadła do minus 0,485 proc., Francji do minus 0,194 proc., Hiszpanii 0,298 proc., a Włoch do 0,98 proc. Rentowność obligacji 10-letnich Polski spadła do 1,345 proc.