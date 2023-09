Dwa największe chińskie banki odnotowały wzrost zysków

Dwa z największych chińskich banków odnotowały w środę niewielki wzrost zysków i malejące marże zysku w pierwszej połowie tego roku. Oznacza to, że kredytodawcy znajdują się pod presją zwiększenia wsparcia kredytowego w celu wzmocnienia słabnącej gospodarki – podaje agencja Reuters.

Industrial and Commercial Bank of China, największy pożyczkodawca w kraju, podał we wniosku, że jego zysk netto wzrósł o 1,2 proc. w zestawieniu rok do roku, do 173,74 miliarda juanów (23,83 mld USD) w pierwszej połowie roku.

Bank of China, czwarty co do wielkości bank w kraju pod względem aktywów, odnotował wzrost zysku netto w pierwszym półroczu o 0,78 proc.

W drugim kwartale obydwaj pożyczkodawcy odnotowali spadek marży odsetkowej netto będącej kluczowym wskaźnikiem rentowności.

Chińscy pożyczkodawcy borykają się z trudnościami, takimi jak niższe oprocentowanie kredytów i presja rządu na wsparcie gospodarki – na którą wpływa słaby popyt zarówno w kraju, jak i za granicą – a także nieściągalne długi związane z deweloperami i podmiotami finansującymi samorządy lokalne.

Największym wyzwaniem dla sektora bankowego w drugiej połowie roku będzie ożywienie zaufania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ponieważ będzie to miało wpływ na popyt na kredyty, ceny i marże.