Dwie oferty w dużym przetargu PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pod koniec ubiegłego roku ogłosiły przetarg na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi. Przetarg realizowany był według procedury negocjacyjnej. Postępowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem — akces zgłosiło siedmiu wykonawców.

PSE wybrały pięciu, których zaprosiły do składania ofert. Na krótkiej liście znaleźli się: Accenture, konsorcjum Atende, Atende Industries i A2 Customer Care, Asseco Poland, które ubiega się o dopuszczenie do negocjacji wspólnie z włoską Exprivią i hiszpańskim Babel Sistemas de Informacion, konsorcjum DXC Technology Polska, DXC Technology Australia i NMG oraz konsorcjum CGI Information Systems and Management Consultants wraz ze spółkami CGI z Finlandii i Hiszpanii. Z postępowania wycofało się Accenture.

W środę PSE otworzyły oferty. Okazało się, że tylko dwóch wykonawców zdecydowało się złożyć ofertę cenową: konsorcjum DXC i konsorcjum CGI. Pierwsze wyceniło prace na 315,5 mln zł netto, drugie na 314,3 mln zł. Wartość obu ofert wyraźnie przekracza budżet zamawiającego, który został ustalony na 155,2 mln zł.

Jednym z wykonawców typowanych na faworytów przetargu było Asseco, które wcześniej podpisało z PSE umowę na wykonanie usługi migracji danych systemu CSIRE. Spółka informuje, że brak oferty wynika z faktu, iż producent oprogramowania, które stanowiło istotną część systemu, nie gwarantował spełnienia wymagań w terminie oczekiwanym przez zamawiającego.

Przedstawiciel Atende, które starało się o kontrakt w PSE poinformował, że projekt okazał się obarczony zbyt dużym ryzykiem, żeby w nim uczestniczyć.