DWS odrzuca oskarżenia

DWS Group nie zgadza się z oskarżeniami o zawyżanie działań w obszarze ESG, czyli zrównoważonego inwestowania.

W czwartek wartość niemieckiej spółki zarządzającej aktywami, której największym akcjonariuszem jest Deutsche Bank, spadła o kilkanaście procent na giełdzie we Frankfurcie. Powodem były doniesienia, że regulatorzy w USA i Niemczech wszczęli dochodzenie w sprawie domniemanego zawyżania przez spółkę działań w obszarze zrównoważonych inwestycji, co miała ujawnić Desiree Fixler, była szefowa ds. zrównoważonego inwestowania w DWS.

fot. Bloomberg

- DWS potwierdza to co przedstawił w raporcie rocznym – głosi stanowisko spółki. – Zdecydowanie odrzucamy oskarżenia zgłaszane przez byłego pracownika. DWS pozostanie niezłomnym zwolennikiem inwestowania ESG – dodał.

ESG to inwestycje zgodne z potrzebami środowiska, społeczeństwa oraz zasadami etycznego zarządzania korporacyjnego. DWS deklarował na koniec 2020 roku, że ma takie aktywa wartości 459 mld EUR, co stanowiło ok. połowę jego portfela. Na koniec czerwca uznawał już jednak jako ESG aktywa wartości 70 mld EUR. Stało się to po tym jak w marcu Unia Europejska wprowadziła nowe regulacje dotyczące publikowania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

W piątek rano akcje DWS tanieją o mniej niż 0,1 proc.