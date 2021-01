Dyson żąda 246 mln USD od Unii Europejskiej

Dyson chce wypłaty odszkodowania w wysokości 246 mln USD od Komisji Europejskiej, za straty jakie firma poniosła w związku z przestrzeganiem, narzuconego przez Unię Europejską, przestarzałego systemu etykiet efektywności energetycznej.

W 2018 roku firma Dyson wygrała wieloletni spór o zmianę przepisów, wymuszających na przedsiębiorstwie, używania przestarzałego systemu etykiet efektywności energetycznej. Informacja zawyżała realną zdolność odkurzaczy workowych, co naraziło na mniejsze zyski ze sprzedaży, producenta urządzeń bezworkowych.

Jai79/Pixabay

Przedsiębiorstwo złożyło do Sądu Pierwszej Instancji w Luxemburgu pozew o wypłacenie 246 mln USD rekompensaty za stratę zysków jakie poniesiono stosując się do unijnego przepisu. Dyson, który przenosi swoją siedzibę do Singapuru, od dawna walczył z Unią Europejską. Założyciel firmy, James Dyson, jest jednym z głównych zwolenników Brexitu.