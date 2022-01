Działania Fed w centrum uwagi na rynku złota

Zwyżki w zasadzie rozpoczęły się już w piątek, po rozczarowujących danych z amerykańskiego rynku pracy, które pogrążyły dolara i wsparły notowania złota. Niemniej, dolar na razie i tak utrzymuje się w konsolidacji, w wyczekiwaniu na kolejne istotne informacje dotyczące planów Fed na bieżący rok.

Dzisiaj czekają nas wystąpienia publiczne przedstawicieli Fed i ECB, przy czym najbardziej wyczekiwane jest wystąpienie Jerome Powella, które prawdopodobnie rzuci więcej światła na możliwe terminy podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Obecne założenia wskazują na pierwszą podwyżkę już w marcu oraz łącznie co najmniej trzy podwyżki w 2022 r.

Jednak możliwe, że i tak dzisiejsze reakcje inwestorów na słowa Powella będą umiarkowane ze względu na jutrzejszą publikację kluczowych danych dotyczących inflacji w USA. Wysoki odczyt inflacji (oczekiwania wskazują na ponad 7% rdr w grudniu) co prawda teoretycznie sprzyjałby wzrostowi zainteresowania złotem jako aktywem chroniącym przed inflacją – jednak jednocześnie mógłby podsycić oczekiwania jastrzębiego podejścia Fed do polityki monetarnej, co tłumiłoby potencjał do zwyżek cen złota. I możliwe, że w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, ten drugi czynnik okazałby się ważniejszy.