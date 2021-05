Dzień dobry, tutaj bitcoin [PODCAST]

Na rynku kryptowalut, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone, trwa zielono-czerwony rollercoaster. Do wagonika nie powinny jednak wsiadać osoby o słabych nerwach.

Rynek kryptowalut liczy ponad 10 lat i około 8 tys. coinów. Nieustannie króluje na nim bitcoin (około 42-procentowy udział). Na drugim miejscu plasuje się ethereum (około 18-procentowy). Jeśli któraś z kryptowalut w przyszłości mogłaby pokonać BTC, to zdaniem rynku może to być właśnie ETH. W kryptowaluty inwestują głównie inwestorzy indywidualni — szacuje się, że jest ich około 100 milionów. Do tego grona dołączają gracze instytucjonalni, którzy odpowiadają za tegoroczny wzrost na rynku. Przed nami wciąż najważniejsze wydarzenia — jak np. utworzenie ETF-ów na rynku amerykańskim, co może przyciągnąć sporo nowego kapitału na rynek. Co najważniejsze, kryptowaluty to rynek bardzo wysokiego ryzyka i dynamicznych zmian. Najlepiej świadczy o tym fakt, że od chwili nagrania podcastu do momentu publikacji wartości padające w rozmowach mogły diametralnie się zmienić. Z dnia na dzień można zaobserwować 30-40-procentowy spadek cen, a następnego gigantyczny wzrost wywołany np. tweetem Elona Muska.

O trendach, strategiach inwestycyjnych oraz o tym, co zrobić, gdy bańka pęknie, mówi Daniel Kostecki, analityki Conotoxii. Przypomina o ryzyku kursowym i regulacyjnym, a także wyjaśnia, czym różni się tegoroczna hossa od tej z 2017 r.

Czy na warszawskim parkiecie pojawią się instrumenty oparte na kryptowalutach — o to pytamy Marka Dietla, prezesa warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wyjaśnia on również, dlaczego publicznie broni idei cyfrowego złotego, podczas gdy bank centralny przygląda się mu z boku i nie nosi z zamiarem emisji.

Jan Ziomek z Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, która nie nadzoruje rynku kryptowalut, ale edukuje i uczula inwestorów na ryzyko, mówi o tym, czy należy uregulować kryptowaluty i dlaczego w Polsce jeszcze tego nie zrobiono.

Regulacje regulacjami tymczasem na wolnym rynku biznes kryptowalutowy rozwija się w najlepsze. Gdy na rynek kapitał płynie szerokim strumieniem, to giełdy mają żniwa i chociaż nie chwalą się wynikami, to mają do zaoferowania wiele innych ciekawych danych. Opowiada o nich Katarzyna Wabik, odpowiedzialna za komunikację w Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut.

W podcaście o inwestowaniu w kryptowaluty nie mogło zabraknąć osoby, która ze spekulacji uczyniła sposób na życie. Mowa o Rafale Zaorskim, kontrowersyjnej postaci polskiej sceny inwestycyjnej, która nieraz przewróciła się na rynku. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na temat świata krypto.

