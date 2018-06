e-kontrole coraz szczelniejsze

JPK daje możliwość podatnikom na wykazanie się tzw. należytą starannością — uważają eksperci firmy doradczej PwC.

Już za kilka dni, od 1 lipca 2018 r., wszystkie podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązane do ich przedłożenia w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w całości lub części albo wybranych dowodów księgowych w dowolnym momencie, gdy tego zażąda fiskus. Eksperci PwC zwracają uwagę, że dotyczy to zarówno firm, jak i osób, które np. mają dochody z wynajmumieszkania, a nie prowadzą typowej działalności gospodarczej.

System raportowania fiskusowi danych w formie JPK funkcjonuje w Polsce już prawie dwa lata, ale do tej pory obowiązek przesyłania ich w takich plikach nie obejmował wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Jako ostatnie zobowiązane zostały do tego najmniejsze firmy. Rozwiązania te wprowadzono dla uszczelniania systemu podatkowego w Polsce, dając skarbówce kompleksowy zestaw informacji o przedsiębiorstwie i jego transakcjach. Ważnym wykorzystywanym przez nią narzędziem jest np. Analizator JPK, który pozwala na automatycznąidentyfikację rozbieżności w rozliczaniach VAT i uniemożliwienie zaniżania zobowiązań podatkowych lub zawyżania kwoty tego podatku do zwrotu.

O skuteczności takich narzędzi świadczy rosnąca liczba przedsiębiorców wykreślonych z rejestru podatników VAT po sprawdzeniu ich raportów JPK_ VAT, obowiązkowo składanych co miesiąc.

— Dane te nabierają coraz większego znaczenia w walce z karuzelami podatkowymi i w identyfikacji nieprawidłowości rozliczeń. W rozwoju funkcjonalności i sięgania do danych z JPK_VAT resort finansów osiągnął wiele. Co do przesyłania innych struktur JPK, np. takich jak księgi rachunkowe (JPK_KR) czy wyciąg bankowy (JPK_WB), to są one na razie stosowane w ograniczonym stopniu, ale ich szersze wykorzystanie, w połączeniu z automatyzacją ich analizy może istotnie podnieść efektywność kontroli — mówi Marcin Sidelnik, partner w PwC, lider zespołu ds. technologii podatkowych.

Eksperci PwC podkreślają, że JPK to narzędzie do wykorzystania także przez podatników. Dzięki niemu mogą wykazać się tzw. należytą starannością, czyli że przeprowadzili właściwe czynności sprawdzające uczciwość swoich kontrahentów nie tylko bezpośrednio przed zawarciem pierwszej transakcji, ale również w trakcie realizacji kolejnych.