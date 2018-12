e-Sprawozdania to największe wyzwanie prawno-finansowe 2019 r.

Cyfryzacja podatków w Polsce właśnie wchodzi na nowy poziom, na którym bez technologicznego wsparcia przedsiębiorcy nie będą w stanie spełnić nałożonego na nich obowiązku prawnego. A póki co niewielu przedsiębiorców zwróciło uwagę na fakt, że ostatnia nowelizacja Ustawy o Rachunkowości z dniem 1 października 2018 r. wprowadziła nowy obowiązek tworzenia i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznego, tj. w pliku w standardzie XML, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Mimo że podstawowe zasady raportowania pozostają bez zmian, to zmiana formy raportu istotnie wpłynie na cały proces powstawania sprawozdania. Będzie on nie tylko bardziej pracochłonny, ale i rygorystyczny z perspektywy przestrzegania terminów, a dodatkowo zablokuje niektóre stosowane dotychczas praktyki sporządzania sprawozdań. To de facto cicha rewolucja.

Aby w pełni zdać sobie sprawę ze skali wyzwania, trzeba wyjaśnić, co to jest plik XML. Nie wdając się w technologiczne szczegóły, to taki format pliku, który łatwo przenosi dane między programami, ale jest trudny do odczytania przez człowieka bez pomocy specjalnego oprogramowania. Dlatego już dzisiaj e-Sprawozdania spędzają sen z powiek m.in. przedsiębiorcom, którzy zlikwidowali spółki po 1 października i formalnie nie mogą wyrejestrować spółki z KRS, ponieważ nie są w stanie złożyć e-Sprawozdania. Wszelkie formy dotychczasowych sprawozdań, przygotowane na dzień bilansowy po 1 października, a dostarczane w postaci arkuszy kalkulacyjnych czy wersjach papierowych, nie są bowiem wedle ustawy sprawozdaniami, a tylko ich wizualizacjami i mają jedynie znacznie pomocnicze dla sporządzających dokument. A choć nowe przepisy już obowiązują, to na rynku nie ma powszechnie dostępnych rozwiązań do sporządzania e-Sprawozdań. Ministerstwo Finansów także nie oferuje takiego technologicznego wsparcia, a producenci oprogramowania dopiero tworzą własne rozwiązania, które udostępnią najwcześniej w drugiej połowie grudnia.

Mimo tymczasowych technologicznych ograniczeń, e-Sprawozdaniami warto zainteresować się już dzisiaj, bo ich przygotowanie jest złożonym procesem wymagającym w wielu przypadkach kilkunastu tygodni pracy, zaangażowania całego zarządu, a — co bardzo istotne — terminy określone w ustawie z racji znakowania czasem są nieprzekraczalne. Niezłożenie e-Sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy będzie skutkowało zgodnie z nowym brzemieniem Art. 274a. § 1 Ordynacji Podatkowej żądaniem organu podatkowego do przedstawienia wyjaśnień, dlaczego przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku prawnego.

