EASA: Boeing 737 MAX może w listopadzie otrzymać zgodę na wznowienie lotów

Uziemione samoloty Boeing 737 MAX mogą otrzymać zgodę organów regulacyjnych na wznowienie lotów w listopadzie i wrócić do służby jeszcze w tym roku - poinformowała w piątek Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) z siedzibą w Kolonii.

"Po raz pierwszy od półtora roku mogę powiedzieć, że zbliża się koniec prac nad MAX-em" - powiedział Patrick Ky, dyrektor EASA, głównego europejskiego organu nadzoru bezpieczeństwa lotniczego.



Jak dodał, EASA najpewniej zniesie zakaz lotów „niedługo” po amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), prawdopodobnie w listopadzie, ale otrzymanie krajowych zezwoleń potrzebnych poszczególnym liniom lotniczym do wznowienia lotów w Europie może potrwać dłużej. Powiedział też, że Chiny prawdopodobnie będą potrzebowały więcej czasu na udzielenie własnej zgody.



Boeingi 737 Max uziemiono w rezultacie dwóch katastrof - w Indonezji w październiku 2018 r. i w Etiopii w marcu 2019 r. - w których łącznie zginęło 346 ludzi. Przyczyną tych katastrof było najprawdopodobniej oprogramowanie kontrolujące system MCAS automatycznie zapobiegający przeciągnięciu (utracie siły nośnej). Wszystkie samoloty 737 Max, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji do czasu uzyskania nowego certyfikatu dopuszczającego je do lotów z pasażerami.



EASA zawiesiła loty samolotami Boeing 737 MAX w marcu 2019 ub.r. W listopadzie ub.r. EASA informowała, że samoloty Boeing 737 MAX mają szansę odzyskać pozwolenie na loty w obrębie Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2020 r.