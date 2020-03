EBC uruchomił ratunkowy pakiet o wartości 750 mld EUR

Jak napisała na Twitterze Christine Lagarde, szefowa EBC „nie ma ograniczeń” co do zaangażowania w euro.

Pandemiczny Program Zakupów Awaryjnych pojawia się zaledwie sześć dni po tym, jak EBC przedstawił środki, które nie uspokoiły rynków, wywierając presję na instytucję, by robiła więcej w celu wspierania europejskich gospodarek.

Lagarde powiedziała, że EBC zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć euro w tych „niezwykłych czasach”.

EBC poinformował, że program zakupu aktywów będzie miał tymczasowy charakter i zostanie zakończony, gdy bank z siedzibą we Frankfurcie „uzna, że faza kryzysowa koronawirusa Covid-19 się zakończyła, ale w żadnym wypadku nie przed końcem roku”.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR