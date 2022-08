EBI wyłoży pieniądze na badania Ryvu

Poszukiwanie nowych leków pochłania olbrzymie pieniądze. Notowane na GPW Ryvu Therapeutics pozyskało do tej pory dziesiątki milionów złotych z dotacji, sprzedaży praw do projektów na różnych etapach rozwoju i ze sprzedaży akcji – z ostatniej emisji w połowie 2020 r. 143 mln zł. Pieniądze są na bieżąco inwestowane w badania, więc na koniec pierwszego kwartału tego roku na kontach spółki było już tylko 65 mln zł, a analitycy giełdowi spodziewali się kolejnej dużej emisji na początku 2023 r.

Emisja wciąż jest w grze, ale teraz spółka dostała dodatkowy zastrzyk kapitału. W środę Ryvu poinformowało o zawarciu umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Na jej mocy do biotechu w trzech transzach w ciągu trzech lat mogą trafić 22 mln EUR, czyli ok. 100 mln zł.

– Otrzymane fundusze pomogą przyspieszyć realizację projektów onkologicznych Ryvu: tych na wczesnych etapach rozwoju, jak i programów w fazie badań klinicznych, w tym projektu RVU120, który wykazuje wczesne oznaki skuteczności w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych – mówi Paweł Przewięźlikowski, prezes i największy akcjonariusz Ryvu, cytowany w komunikacie spółki.

Wieloletnia inwestycja: Ryvu, kierowane przez Pawła Przewięźlikowskiego, nowych leków szuka od ponad dekady. Spółka finansowała się z pieniędzy założycieli, emisji akcji, licznych dotacji, a także ze świadczenia usług dla innych firm i komercjalizacji własnych badań. Teraz dostanie duży kredyt z EBI, który ma spłacić m.in. ze sprzedaży praw do niektórych projektów Tomasz Gotfryd

Pierwsza transza kredytu, w wysokości 8 mln EUR, ma zostać wypłacona po wydaniu zgody na rozpoczęcie drugiej fazy badań klinicznych w projekcie RVU120. Będzie oprocentowana na 3 proc. a spółka na jej spłatę będzie miała pięć lat, dodatkowo będzie musiała wyemitować na rzecz EBI warranty subskrypcyjne. Wypłata kolejnych transz - oprocentowanych jeszcze niżej - także jest obwarowana dodatkowymi wymogami.

„Warunki kredytu wydają się bardzo korzystne w świetle obecnych stóp procentowych, jednak spółka będzie musiała wyemitować na rzecz EBI warranty w wysokości 2,5 proc. kapitału zakładowego. Ponieważ nie znamy warunków objęcia warrantów, trudno oszacować dokładny koszt pożyczki“ - ocenia Marcin Górnik, analityk BM Pekao, w nocie wydanej w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego.

Do kasy Ryvu ostatnio wpłynęło 14 mln zł od amerykańskiej firmy Exelixs, która na początku lipca kupiła licencję na jeden z projektów przedklinicznych polskiej spółki. Potencjalna wartość tej umowy jest znacznie większa – Ryvu jest uprawnione do płatności o łącznej wartości ponad 400 mln USD za osiąganie kamieni milowych w przypadku każdego produktu rozwijanego w ramach kontraktu.

Podczas środowej sesji giełdowej kurs Ryvu rósł momentami 6 proc. Od tegorocznego dołka pod koniec czerwca walory spółki podrożały już niemal o 100 proc. (głównie za sprawą skoku notowań po podpisaniu umowy z Exelixis), ale wciąż są tańsze niż jeszcze w połowie kwietnia.

„Przed zawarciem umowy partneringowej z Exelixis firma informowała, że zabezpieczyła finansowane do I kw. 2023 r. Naszym zdaniem po zawarciu transakcji okres ten został wydłużony o co najmniej kwartał. Teraz ten okres został jeszcze bardziej wydłużony. Podkreślamy, ze ryzyko potencjalnej emisji akcji nadal istnieje, ponieważ spółka, aby uzyskać transzę B, będzie musiała pozyskać finansowanie w wysokości co najmniej 8 mln EUR w formie dotacji spoza UE lub emisji akcji” – zastrzega Marcin Górnik.

Ryvu jest obecnie wyceniane na 775 mln zł. Spółka do tej pory sprzedała prawa do dziesięciu projektów lekowych na różnych etapach rozwoju. Największą pod względem otrzymanych płatności umową był kontrakt z 2017 r., w ramach którego włoska grupa Menarin za 20 mln zł z góry i potencjalnie 360 mln zł w kamieniach milowych kupiła projekt SEL24. Był to pierwszy potencjalny lek, doprowadzony przez Ryvu (jeszcze pod szyldem Selvita) do badań klinicznych.

Przedstawiciele spółki wielokrotnie podkreślali, że RVU120 chcą sprzedać na znacznie bardziej zaawansowanym etapie prac, co wiąże się jednak z koniecznością dłuższego samodzielnego finansowania badań i rozwoju.