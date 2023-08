eBike: w Polsce powstaje fabryka mogąca produkować 80 tys. rowerów elektrycznych rocznie

Polska spółka zależna chińskiego NKI tworzy fabrykę, w której będzie mogło powstawać nawet 80 tys. rowerów elektrycznych rocznie, informuje portal eBike.

Produkcję rowerów elektrycznych może już na przełomie października i listopada uruchomić krakowskie NKI Technologies, działająca od 2020 roku polska spółka zależna chińskiego NKI, używająca marki Polana Bikes. Początkowo produkcja ma wynosić 3,5 tys. rowerów elektrycznych miesięcznie. Do końca 2024 roku może wzrosnąć do 80 tys. rocznie. Tomasz Kowalski, szef NKI Technologies powiedział eBike, że do końca obecnego roku firma będzie zatrudniać 100 pracowników.

- NKI przeprowadziło szczegółową analizę, gdzie zlokalizować fabrykę e-rowerów. Polska staje się dużym producentem o niższych kosztach niż Portugalia i coraz więcej firm decyduje się na lokalizację tu produkcji, co jest dla nas potwierdzeniem, że powstanie silny łańcuch dostaw – powiedział Kowalski.