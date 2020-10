Ekonomiści pięciu wiodących niemieckich instytutów ekonomicznych spodziewają się obecnie większego spadku PKB Niemiec w tym roku niż prognozowali wiosną.

W opublikowanym w środę raporcie ekonomiści DIW, IWH, Ifo, IfW oraz RWI prognozują, że PKB Niemiec spadnie w tym roku o 5,4 proc., a w 2021 roku wzrośnie o 4,7 proc. Wiosną prognozowali 4,2 proc. spadek PKB w 2020 roku i wzrost o 5,8 proc. w 2021 roku.

- Duża część załamania z wiosny została już odrobiona, ale pozostały proces odbudowy to bardziej żmudny powrót do normalności - powiedział Stefan Kooths, dyrektor IfW.

Rząd Angeli Merkel zrewidował na początku września prognozy. W 2020 roku PKB ma spaść o 5,8 proc., a w przyszłym wzrosnąć o 4,4 proc. Wcześniej prognozował spadek PKB Niemiec o 6,3 proc. w tym roku i wzrost o 5,2 proc. w przyszłym.

Wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnim czasie pogorszył nastroje w Niemczech. Wskaźnik zaufania niemieckich inwestorów spadł w październiku nieoczekiwanie aż do 56,1. To jego najniższa wartość od pięciu miesięcy. Jeszcze we wrześniu wzrósł zaskakująco wysoko do 77,4.