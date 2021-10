Giełdowa spółka chce rozstawić w pół roku 12 autonomicznych przystanków wartych ok. 12 mln zł. Do 2025 r. chce stworzyć sieć 9 tys. punktów.

Obecny na NewConnect Ekopark szczyt notowań (20 zł) miał w sierpniu, ale ponad 16 zł podczas ostatniej sesji to i tak osiem razy więcej niż rok temu. Wzrost w piątek o ok. 8 proc. może mieć związek z komunikatem bieżącym spółki (choć kurs skoczył ponad godzinę przed jego publikacją).

Przeszła ona w tym roku transformację i porzuciła budownictwo na rzecz OZE, a konkretnie autorskich Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych (ITK) z autonomicznym zasilaniem – z fotoogniw i siłowni wiatrowych. Mają one docelowo, poza funkcją bezpiecznego przystanku autobusowego, integrować szereg funkcjonalności – darmowe wi-fi, bankomat, automat przesyłkowy czy magazyn energii dla pojazdów elektrycznych.

Pierwsze wdrożenie ITK na horyzoncie

29 października Ekopark zakończył pierwszy etap naboru do projektu „Inteligentna Polska” uwzględniający stworzenie sieci ITK i połączenie usług w gminach przez multiaplikację. Listy intencyjne dotyczące wdrożenia pilotażowych 12 ITK – o szacunkowej wartości ok. 12 mln zł – podpisały cztery gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Nieszawa i Lubicz. Realizacja ma nastąpić w pierwszej połowie 2022 r., jeśli zostanie uwzględniona w budżetach samorządów.

– Podpisanie tych listów intencyjnych budzi w nas nie tyle optymizm, co ogromny entuzjazm, który wynika z przebiegu rozmów z kolejnymi burmistrzami i wójtami. W efekcie poleceń zaczynają sami się organizować i zgłaszać do nas – za miesiąc, przy współpracy Polskiej Akademii Nauk, organizujemy konferencję dla ponad 20 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego należących do stowarzyszenia Cittaslow – komentuje Robert Olejnik, prezes Ekoparku.

Podkreśla, że władze gmin chętnie się zgłaszają, bo wiedzą, że finansowanie mają właściwie zapewnione z różnych źródeł.

– Tego typu projekty zostaną ujęte m.in. w KPO i Polskim Ładzie. Kolejnym istotnym czynnikiem jest łączenie sąsiadujących miejscowości m.in. w obszarze telekomunikacji i transportu, w tym wypożyczalni rowerów – wyjaśnia Robert Olejnik.

Myśli o miliardach

Ekopark w związku ze zmianą działalności miał w II kwartale tylko 150 tys. zł przychodów przy 260 tys. zł straty netto. Szacuje jednak, że do 2025 r. ma szansę zbudować ogólnokrajową sieć 9 tys. ITK. Gdyby utrzymać uśrednioną wartość jednego ITK na ok. 1 mln zł, mowa o… 9 mld zł.

– Pilotażowe wdrożenie 12 sztuk o wartości ok. 12 mln zł dotyczy modelowej wersji produktu, która będzie rozbudowywana o większe magazyny energii, kolejne rowery czy dodatkowe usługi jak np. terminale paczkowe. Przyjmujemy ostrożnie, że na jedną jednostkę samorządową przypadają 3-4 ITK, a że jest ich w Polsce 2,7 tys., to widzimy potencjał nawet na kilkanaście tysięcy sztuk – mówi szef Ekoparku.

Zbliża się emisja akcji

Spółka zapewnia, że jest spokojna o sfinansowanie rozbudowy sieci.

– Niedługo spodziewamy się rozstrzygnięcia unijnego projektu InnovFund-SSC-2020, w którym wnioskowaliśmy o 10,5 mln EUR, i mamy chętnych na udział w emisji 1 mln akcji po 20 zł za sztukę. Prowadzimy jeszcze negocjacje, ponieważ poza kapitałem zależy nam na pozyskaniu czegoś więcej od partnerów, których rozwiązania i produkty będziemy wdrażać w ramach ITK – tłumaczy Robert Olejnik.

Jest on jednym z dwóch inwestorów – obok Wojciecha Czapli – których w ubiegłym roku do spółki ściągnął Wojciech Trawiński, jej były już szef prowadzący ją przez lata sam. Rada nadzorcza powołała Roberta Olejnika na prezesa 6 października.

– Firma zupełnie zmieniła profil działalności, więc zmiany w zarządzie wynikały z potrzeby utrzymania dynamicznego rozwoju ITK – duże koncerny, z którymi rozmawiamy, oczekują negocjacji bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za firmę. Wnoszę doświadczenie – wyniesione m.in. z Stay-On Storage Engineering – w zakresie energetyki odnawialnej, magazynów energii i tworzenia projektów takich jak ITK, łączących tego typu funkcje – mówi Robert Olejnik.