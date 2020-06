Ekspert: polska branża turystyczna ma szanse przetrwać

Polska branża turystyczna ma szansę przetrwać – ocenił dla PAP dr Piotr Kociszewski ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Zaznaczył, że Polacy są zainteresowani noclegami w kameralnych obiektach, m.in. domkach, apartamentach, pensjonatach.

Jak przypomniał Kociszewski, w ramach odmrażania branży turystycznej, dopuszczono już możliwość oprowadzania grup turystycznych i przewożenia ich autokarami, bez limitowania miejsc. "Po otwarciu sektora bazy noclegowej, odmrożeniu działalności gastronomii, to następny kluczowy krok umożliwiający powrót do gry istotnej części rynku turystycznego w Polsce organizatorom turystyki, pilotom, przewodnikom, wreszcie przewoźnikom" - wskazał w komentarzu przesłanym PAP.



Według eksperta istotny jest czas otwarcia międzynarodowego ruchu lotniczego - od 1 czerwca ruszył ruch lotniczy w kraju, przy zachowaniu odpowiednich restrykcji określanych m.in. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Według Kociszewskiego istotne będzie określenie jasnych zasad podróży zagranicznych - m.in. ws. kontroli granicznych i obowiązkowej kwarantanny. "Decyzje w tych kwestiach wydają się zatem kluczowe dla bardzo rozwiniętego w Polsce sektora turystyki zorganizowanej, zarówno obsługującego sferę wyjazdową, ale i przyjazdową" - zaznaczył.



Kociszewski zwrócił uwagę, że turystyka to „system naczyń połączonych” i potrzebna jest aktualizacja wcześniejszych wytycznych dot. tego sektora gospodarki. "Dotyczy to szczególnie wytycznych charakteryzujących tegoroczny wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży" - wskazał. Przypomniał, że w tym kontekście Polska Izba Turystyki proponuje uwzględnienie złagodzenia reżimu sanitarnego, umożliwiając - przy zachowaniu zasad higieny - nieco większą swobodę, korzystanie z zewnętrznych atrakcji, jak np. wyjście do kina, parków rozrywki czy na basen.



Jak zaznaczył ekspert dyskusję, zarówno w środowisku branżowym, jak i wśród potencjalnych beneficjentów, wywołuje też zagadnienie bonów turystycznych. "W wielu źródłach już pojawiały się kwoty, zasady, progi finansowe, tymczasem – jedna z wypowiedzi rzecznika rządu wskazała, że sprawa wcale nie jest przesądzona" - wskazał. Dodał, że warto też postawić pytanie o dalsze inicjatywy antykryzysowe dla turystyki, "w porównaniu z innymi sektorami gospodarki bardzo potężnie zainfekowanej".



Zdaniem Kociszewskiego widać zainteresowanie Polaków wypoczynkiem wakacyjnym. "Zachowując rekomendacje tzw. dystansu społecznego, są zainteresowani noclegami w miejscach spokojniejszych i ustronnych, a także w bardziej kameralnych obiektach, m.in. domkach, apartamentach, pensjonatach" - podkreślił. Zaznaczył, że turyści oczekują konkretnego przekazu od właścicieli w sprawie procedur higienicznych i dotyczących bezpieczeństwa. Np. certyfikowanie przez Polską Organizację Turystyczną obiektów noclegowych jako „Obiektów przyjaznych higienicznie” to - według niego - „pożądany kierunek".



Od poniedziałku nastąpiło przywracanie połączeń lotniczych pasażerskich, ruszyły loty krajowe. Zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym obowiązuje do 6 czerwca. Od 4 maja działają też m.in. hotele, turyści mogą też korzystać z kwater prywatnych.