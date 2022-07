Ekspert: wchodzące zmiany podatkowe co do zasady korzystne lub neutralne dla podatników

Z uwagi na stopień skomplikowania ustalania wysokości zaliczki na podatek nie da się w uniwersalny sposób wskazać, jak zmieni się wynagrodzenie od lipca po wejściu w życie zmian w podatkach – powiedziała PAP partner i doradca podatkowy w firmie Grant Thornton Małgorzata Samborska.

Od piątku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. wprowadza obniżkę dolnej stawki PIT z 17 do 12 proc. Zdaniem partnera i doradczyni podatkowej w firmie Grant Thornton, Małgorzaty Samborskiej, zmiany wchodzące w życie z początkiem lipca są co do zasady korzystne lub neutralne dla podatników.