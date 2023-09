Eksport Korei Południowej nadal spada, ale wyhamowuje tempo zniżki

W sierpniu po raz 11-ty z rzędu spadła wartość południowokoreańskiego eksportu. Nastawiona na wymianę handlową czwarta pod względem wielkości gospodarka Azji cierpi na skutek spadającego globalnego popytu, w tym szczególnie z powodu stłumienia ożywienia gospodarczego u największego partnera handlowego, w Chinach.

Rządowe dane pokazały, że w sierpniu 2023 r. dostawy zagraniczne z południowokoreańskiej gospodarki spadły o 8,4 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 51,87 mld USD. Oznacza to wyraźnie wyhamowanie spadkowej tendencji,. po tym jak w lipcu eksport zapikował o 16,4 proc., najmocniej od sześciu miesięcy. Odczyt za sierpień okazał się lepszy niż oczekiwał rynek. Konsensus prognoz zakładał bowiem spadek rzędu 11,6 proc.

Tymczasem import obniżył się w sierpniu o 22,8 proc. do 51 mld USD po spadku o 25,4 proc. miesiąc wcześniej. Ekonomiści spodziewali się zniżki o 23,2 proc. W efekcie Korea Południowa odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 870 mln USD.

Dostawy do Chin odnotowały kolejny spadek, ale również w tym przypadku dynamika zniżki wyhamowała z 25 do 20 proc. Cieszyć może z kolei wzrost eksportu do USA i Unii Europejskiej rosnąc odpowiednio o 2 i 3 proc.

W komunikacie podano, że dostawy półprzewodników, jednego z filarów południowokoreańskiego eksportu zmniejszyły się w sierpniu o 21 proc. podczas gdy w lipcu skurczyły się aż o 34 proc.

Rząd spodziewa się, że od października eksport zacznie rosnąć.