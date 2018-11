Eksporterzy mogą liczyć na wsparcie — warto z niego korzystać

Coraz więcej instytucji wyciąga pomocną dłoń do przedsiębiorstw sprzedających swoje towary i usługi poza Polską.

Możliwości jest wiele: od baz sprawdzonych partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, poprzez analizy rynkowe, misje gospodarcze, targi i spotkania z ekspertami, aż po bezpośrednie, praktyczne wsparcie na docelowym rynku zagranicznym. To wszystko eksporterzy mogą znaleźć w jednym miejscu — w Santander Bank Polska. Santander Bank Polska jest częścią międzynarodowej grupy finansowej, obecnej na 10 kluczowych rynkach. Wynikające z tego korzyści klienci firmowi w Polsce odczuwają już od dawna — od momentu gdy Bank Zachodni WBK stał się częścią grupy. Polskie firmy mają dostęp np. do portalu informacyjnego SantanderTrade.com, na którym zgromadzone są opracowania na temat ponad 180 ciekawych rynków zagranicznych. Dzięki tym materiałom firmy mogą wstępnie zbadać szanse na sukces w konkretnych krajach. Innym udogodnieniem jest z kolei Santander Network to platforma, na której przedsiębiorcy mogą znaleźć sprawdzonych, wiarygodnych podwykonawców w podstawowych kategoriach usług, takich jak obsługa prawna czy działania marketingowe.

Zobacz więcej PIENIĄDZE I INFORMACJE: Rozwiązania finansowe to nie jedyna forma wspierania eksportu przez Santander Bank Polska. Równie ważne jest upowszechnianie wiedzy niezbędnej do zaistnienia na zagranicznych rykach. Jej przekazywaniu służy m.in. realizowany przez bank Program Rozwoju Eksportu, którego uczestnicy uzyskują niezbędne informacje od praktyków handlu zagranicznego. Fot. Fotolia

Zbliżenie z rynkiem

Wsparcie eksportu udzielane przez Grupę Santander w Polsce ma wyjątkową skalę — kilka lat temu, jeszcze pod poprzednią nazwą, został otwarty Program Rozwoju Eksportu (PRE). Obecnie trwa 8. edycja tej inicjatywy. W siedmiu poprzednich wzięło udział ponad 3100 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Swoim uczestnikom PRE umożliwia zdobycie praktycznych informacji od ekspertów i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych podczas konferencji, warsztatów oraz misji zagranicznych i spotkań B2B. Wydarzenia dotyczą zawsze praktycznych, bieżących tematów ważnych z punktu widzenia eksporterów. Przykładowo, pierwsze ze spotkań było poświęcone tematowi brexitu, a dokładniej możliwym strategiom obecności polskich firm na tym rynku w obecnej sytuacji i perspektywie kolejnych miesięcy.

Zgodnie ze strategią biznesową Santander Bank Polska, obecna edycja PRE jest (tak jak i dwie poprzednie) bardzo „sektorowa”. Bank ponownie zdecydował się położyć nacisk na misje zagraniczne, które pozwalają nawiązać realne relacje biznesowe i stwarzają największą szansę na kontrakty. Dotychczas — od momentu startu programu — odbyło się 20 wydarzeń o takim charakterze. W tym roku Santander Bank Polska ma zaplanowane sesje B2B towarzyszące targom Import Expo w Chinach, misje do Wielkiej Brytanii i Niemiec dla branży meblowej, do Kazachstanu dla producentów maszyn rolniczych i dystrybutorów roślin oleistych. Kilka dni temu odbyła się misja przyjazdowa do Polski dla hiszpańskich importerów agro.

Rozwiązania finansowe i informacja

Obecności Grupy Santander na wielu rynkach towarzyszy silnie rozwinięta współpraca między jej bankami. Za tę współpracę odpowiadają tzw. International Desks — zespoły składające się z lokalnych doradców, obsługujących klientów, którzy chcą w danym kraju rozpocząć działalność. Pomoc International Desk zapewnia wymierne korzyści. Oprócz wsparcia w zakresie wyboru odpowiednich produktów bankowych na danym rynku, doradcy w ramach międzynarodowej współpracy służą także wsparciem informacyjnym. Dzięki temu zapewniają firmie tzw. soft landing. W kontekście produktów ważne jest, że część z nich to uszyte na miarę rozwiązania finansowe — usługi i narzędzia wypracowane z konkretnymi krajami grupy. Przykładowo, w przypadku Niemiec, Santander Bank Polska wspólnie z Santander Germany wdrożył rozwiązanie umożliwiające sfinansowanie należności eksportowych.

Rozwiązanie to pozwala polskiemu eksporterowi zdyskontować należności od niemieckich kontrahentów, czyli uzyskać płatność zaraz po wysyłce towaru. Cała transakcja odbywa się bez regresu do eksportera, nie obciąża jego zdolności kredytowej i bilansu. Niemiecki odbiorca może natomiast utrzymać warunki płatności lub wydłużyć jej termin, nie obciążając swojego bilansu kredytem. Obecnie Santander Bank Polska tworzy też nowe rozwiązania z zakresu finansowania międzynarodowego łańcucha dostaw we współpracy z Santander Hong Kong. Dodatkowo, w ostatnim czasie, Santander Bank Polska wprowadził do oferty m.in. płatności oparte o technologię blockchain, Santander One Pay FX czy możliwość zarządzania rachunkami, które firma prowadzi w bankach zewnętrznych, poprzez bankowość elektroniczną iBiznes24. To unikalne na polskim rynku rozwiązania, które sprawiają, że Santander Bank Polska ma jedną z najbardziej zaawansowanych na rynku ofert dla handlu zagranicznego.

Santander Bank Polska dla handlu zagranicznego

Zaawansowane rozwiązania dla handlu zagranicznego

International Desks wspierające firmy w ich wyjściu z rynku macierzystego i wejściu na rynek zagraniczny

Portal informacyjny SantanderTrade.com, który zawiera opracowania na 180 rynkach zagranicznych

Misje gospodarcze i spotkania B2B z potencjalnymi kontrahentami

Santander Network — zbiór rekomendacji partnerów w biznesie takich jak np. doradcy prawni, biura księgowe, agencje marketingowe

Program Rozwoju Eksportu, czyli ogólnopolska inicjatywa informacyjna dotycząca wielu aspektów ekspansji zagranicznej

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera