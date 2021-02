Elon Musk kontroluje ponad 25 proc. aktywnych satelitów na orbicie Ziemi

W tym tygodniu rakieta Falcon 9 wyniesie na orbitę kolejnych 60 satelitów systemu Starlink, zwiększając ich łączną liczbę do ponad 1 tys., informuje The Independent.

Starlink to system satelitów udostępniających szybki Internet w miejscach na Ziemi, gdzie jest problem z podłączeniem w inny sposób. Od dwóch lat buduje go spółka SpaceX, należąca do Elona Muska. Docelowo system ma posiadać nawet 40 tys. satelitów. Dane firmy Celestrak pokazują, że obecnie jest ich 946. Stanowią obecnie 27,4 proc. wszystkich aktywnych satelitów na orbicie.