Elon Musk wezwał do zgłaszania nieprawidłowości na Twitterze

Musk szuka informacji głównie na temat sposobu, w jaki Twitter mierzy konta spamowe. Musk przekazał, że rezygnuje z umowy, ponieważ serwis społecznościowy wprowadził go i organy regulacyjne w błąd co do prawdziwej liczby fałszywych kont lub botów na platformie.

Muska interesują ponadto dokumenty i wiadomości o rzekomych próbach ukrycia luk bezpieczeństwa i „zaangażowaniu Twittera w jakąkolwiek bezprawną działalność”.

Adwokat Twittera powiedział na rozprawie sądowej w zeszłym tygodniu, że koncentracja Muska na spamie jako sposobie zakończenia umowy na zakup firmy jest „prawnie nieistotna”, ponieważ Twitter zawsze twierdził, że liczby dotyczące spamu to tylko szacunki, a nie wiążące oświadczenia.

Obie strony pozwały się nawzajem i mają przed sobą pięciodniowy proces, który rozpocznie się 17 października.

W poniedziałek rano w Nowym Jorku akcje Twittera nieznacznie spadły, docierając do poziomu 40,36 USD.