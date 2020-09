Emilewicz: ruszył program PolandBusinessHarbour dla firm białoruskich

W środę uruchamiamy program PolandBusinessHarbour; wyciągamy rękę do firm działających na rynku białoruskim, zachęcamy do relokacji do Polski - wskazała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W środę ruszyła też strona internetowa, która, jak zaznaczyło Ministerstwo Rozwoju, jest głównym punktem informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z Programu lub przyłączeniem się do niego. Dostępna jest pod adresem gov.pl/businessharbour.

Zobacz więcej Jadwiga Emilewicz fot. Marek Wiśniewski

"Dziś uruchamiamy program #PolandBusinessHarbour. Wyciągamy rękę do firm działających na rynku białoruskim, zachęcamy do relokacji do Polski" - napisała w środę na Twitterze wicepremier Emilewicz. Emilewicz, cytowana w komunikacie MR, podkreśliła, że trzeba pomagać tym, którzy chcą się rozwijać, w tym młodym białoruskim przedsiębiorcom. "Wyciągnięcie ręki do Białorusinów jest również, szczególnie w obecnym momencie, naszym moralnym obowiązkiem" - zaznaczyła. Poland. Business Harbour to program polskiego rządu dla przedsiębiorczych Białorusinów z sektora ICT - pakiet ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland. MR wskazało, że dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć, się m.in. jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność w Polsce, w jaki sposób uzyskać wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin, czy jak otrzymać prawną i wizową pomoc w formule „business concierge”. Np. osoby fizyczne posiadające wykształcenie inżynierskie lub doświadczenie w branży IT będą mogły skorzystać z ułatwionej procedury wizowej. "Oprócz tego kilkadziesiąt firm technologicznych z całej Polski przygotowało dla przyjeżdżających specjalne oferty pracy, połączone z przyspieszoną ścieżką wizową" - zaznaczono. Na potrzeby Programu uruchomiono też specjalną infolinię, dostępną pod numerem +48 22 334 99 77, która działa od poniedziałku do piątku 24 godziny na dobę i pracuje w językach rosyjskim i angielskim. Białorusini mogą także zadawać pytania drogą mailową.

