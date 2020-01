Energa: cena w wezwaniu PKN Orlen odpowiada wartości godziwej akcji

Cena akcji proponowana w wezwaniu PKN Orlen w związku z planowanym kupnem 100 proc. akcji Grupy Energa "odpowiada wartości godziwej akcji" tej spółki Energa", oceniła we wtorek Energa, spółka energetyczna będąca przedmiotem wezwania.

Zarząd Energa przedstawił we wtorek stanowisko, wraz z opinią Deloitte, dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego 5 grudnia 2019 r. przez Polski Koncern Naftowy Orlen.



Koncern podkreślał wtedy, że planowana transakcja wpisuje się w jego strategię, która zakład budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki - także w obszarze źródeł odnawialnych.



PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Cena w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.



"Zarząd stwierdza, że cena akcji proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej akcji spółki" - poinformowała Energa w komunikacie.



Jak dodano, "cena w wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 ustawy".



Chodzi o ustawę z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.



W komunikacie przekazano, że zgodnie z opinią Deloitte wydaną we wtorek "cena w wezwaniu za jedną akcję znajduje się w zakresie oszacowanej wartości godziwej akcji spółki".



Zarząd Energa w komunikacie przypomniał, że w zgodzie z treścią wezwania, PKN Orlen zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, "przy czym – jak podaje w wezwaniu - będzie dążył do osiągnięcia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które zapewnią mu kontrolę nad spółką".



"Wzywający (PKN Orlen - PAP) traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową. Zgodnie z treścią wezwania, zamiarem wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności wzywającego oraz spółki, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe" - czytamy.



Ponadto - jak napisano w komunikacie - PKN Orlen planuje realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy digitalizacja produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek.



"Mając na uwadze powyższe, zarząd uważa, że wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki zgodnie z obecnym profilem jej działania" - czytamy.



Zarząd Energa zastrzegł jednocześnie, że jego stanowisko "nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną".



Zgodnie z harmonogramem Orlenu, zapisy na sprzedaż wszystkich akcji potrwają od 31 stycznia do 9 kwietnia. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 20 kwietnia. Wezwanie ma szereg warunków zawieszających, m.in. zgodę organów antymonopolowych.



Grupa Energa - jak informuje - jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.



Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.